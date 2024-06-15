Некрасова Анна Миронова
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти30.03.1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.01.1790
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Некрасова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Алексеев
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Некрасова) Иринья Николаева
Отец ребёнка: Некрасов Николай Алексеев
Рождение ребёнка
1795
Сын: Некрасов Василий Николаев
Отец ребёнка: Некрасов Николай Алексеев
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Некрасова (Некрасова) Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Некрасов Николай Алексеев
Смерть
30.03.1797