Некрасова Анна Миронова 1771 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Анна Миронова

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

30.03.1797

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Николай Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
14.01.1790

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Некрасова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Некрасова) Иринья Николаева

Отец ребёнка: Некрасов Николай Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Некрасов Василий Николаев

Отец ребёнка: Некрасов Николай Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Некрасова (Некрасова) Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Некрасов Николай Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.03.1797

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