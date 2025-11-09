(Советова) Олимпиада Елизарова 21.07.1848 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Советова) Олимпиада Елизарова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 21.07.1848 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Советов Елизар Гаврилов1826 ст. г.р.
Мать
Советова Елизавета Иванова02.09.1827 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1848 ст.

Отец: Советов Елизар Гаврилов

Мать: Советова Елизавета Иванова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородский. крест. безфамильные. отец указан как Елизар Трофимов

Крещение
25.07.1848 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники сего же сц. и пом. крест. Илья Иванов и кр. ж. Мария Иванова

Смерть
Неизвестно

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