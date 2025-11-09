(Советова) Олимпиада Елизарова
женский, родилась 21.07.1848 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецСоветов Елизар Гаврилов1826 ст. г.р.
МатьСоветова Елизавета Иванова02.09.1827 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
21.07.1848 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
25.07.1848 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом. Звенигородский. крест. безфамильные. отец указан как Елизар Трофимов