Солодовникова (Черноусова) Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1968
Рождение ребёнка
14.01.1991
Дочь: Борисова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Солодовников Сергей
г. Северск Томской области
Рождение ребёнка
04.05.1996
Дочь: Карина
Отец ребёнка: Солодовников Сергей
г.Северск Томская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солодовников Сергей