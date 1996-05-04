Солодовникова (Черноусова) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовникова (Черноусова) Ольга Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1968

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1968

Отец: Черноусов Виктор Дмитриевич

Мать: Черноусова Антонида Захаровна

Рождение ребёнка
14.01.1991

Дочь: Борисова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Солодовников Сергей

г. Северск Томской области
Рождение ребёнка
04.05.1996

Дочь: Карина

Отец ребёнка: Солодовников Сергей

г.Северск Томская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Сергей

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