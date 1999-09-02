Черноусов Виктор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1939
Дата смерти02.09.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1966
Дочь: Шамрина Елена Викторовна
Мать ребёнка: Черноусова Антонида Захаровна
г.Асино
Рождение ребёнка
04.07.1968
Дочь: Солодовникова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Черноусова Антонида Захаровна
Рождение ребёнка
05.02.1971
Сын: Черноусов Андрей Викторович
Мать ребёнка: Черноусова Антонида Захаровна
Рождение ребёнка
07.02.1975
Сын: Черноусов Евгений Викторович
Мать ребёнка: Черноусова Антонида Захаровна
г.Асино
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кемеровская область дер. Соболинка
Смерть
02.09.1999
Причина смерти: Болезнь