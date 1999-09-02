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Черноусов Виктор Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1939

Дата смерти

02.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1966

Дочь: Шамрина Елена Викторовна

Мать ребёнка: Черноусова Антонида Захаровна

г.Асино
Рождение ребёнка
04.07.1968

Дочь: Солодовникова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Черноусова Антонида Захаровна

Рождение ребёнка
05.02.1971

Сын: Черноусов Андрей Викторович

Мать ребёнка: Черноусова Антонида Захаровна

Рождение ребёнка
07.02.1975

Сын: Черноусов Евгений Викторович

Мать ребёнка: Черноусова Антонида Захаровна

г.Асино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноусова Антонида Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Кемеровская область дер. Соболинка
Смерть
02.09.1999
Причина смерти: Болезнь
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