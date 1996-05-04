Солодовников Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1969
Дата смерти2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1991
Дочь: Борисова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Солодовникова Ольга Викторовна
г. Северск Томской области
Рождение ребёнка
04.05.1996
Дочь: Карина
Мать ребёнка: Солодовникова Ольга Викторовна
г.Северск Томская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2010
Причина смерти: Дорожное происшествие