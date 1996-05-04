Солодовников Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1969

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1991

Дочь: Борисова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Солодовникова Ольга Викторовна

г. Северск Томской области
Рождение ребёнка
04.05.1996

Дочь: Карина

Мать ребёнка: Солодовникова Ольга Викторовна

г.Северск Томская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовникова Ольга Викторовна

Смерть
2010
Причина смерти: Дорожное происшествие
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