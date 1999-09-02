Черноусова (Иванова) Антонида Захаровна
Место рожденияТомская область, Зырянский район, дер. Симоновка
Дата рождения1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Томская область, Зырянский район, дер. Симоновка
Рождение ребёнка
04.05.1959
Сын: Черноусов Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.02.1966
Дочь: Шамрина Елена Викторовна
Отец ребёнка: Черноусов Виктор Дмитриевич
г.Асино
Рождение ребёнка
04.07.1968
Дочь: Солодовникова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Черноусов Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.02.1971
Сын: Черноусов Андрей Викторович
Отец ребёнка: Черноусов Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.02.1975
Сын: Черноусов Евгений Викторович
Отец ребёнка: Черноусов Виктор Дмитриевич
г.Асино
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно