Черноусова (Иванова) Антонида Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноусова (Иванова) Антонида Захаровна

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Место рождения

Томская область, Зырянский район, дер. Симоновка

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Иванов Захарий Авксентьевич

Мать: Иванова Ольга Лукьяновна

Томская область, Зырянский район, дер. Симоновка
Рождение ребёнка
04.05.1959

Сын: Черноусов Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.02.1966

Дочь: Шамрина Елена Викторовна

Отец ребёнка: Черноусов Виктор Дмитриевич

г.Асино
Рождение ребёнка
04.07.1968

Дочь: Солодовникова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Черноусов Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.02.1971

Сын: Черноусов Андрей Викторович

Отец ребёнка: Черноусов Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.02.1975

Сын: Черноусов Евгений Викторович

Отец ребёнка: Черноусов Виктор Дмитриевич

г.Асино
Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноусов Виктор Дмитриевич

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