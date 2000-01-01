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Безделов Михаил Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Безделов Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Безделов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Безделов Матвей Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Безделов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Безделов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Безделов Яков Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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