Безделов Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Безделов Михаил Филиппов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Безделова Афимия Михайловна
Рождение ребёнка
05.10.1861
Дочь: Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Безделова Афимия Михайловна
Рождение ребёнка
29.03.1867
Сын: Безделов Платон Григорьев
Мать ребёнка: Безделова Афимия Михайловна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Безделов (катин) Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Безделова Афимия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно