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Безделов Григорий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Безделов Михаил Филиппов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Безделова Афимия Михайловна

Рождение ребёнка
05.10.1861

Дочь: Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Безделова Афимия Михайловна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.03.1867

Сын: Безделов Платон Григорьев

Мать ребёнка: Безделова Афимия Михайловна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Безделов (катин) Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Безделова Афимия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безделова Афимия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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