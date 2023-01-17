Безделова Афимия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безделова Афимия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Безделов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
05.10.1861

Отец ребёнка: Безделов Григорий Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.03.1867

Сын: Безделов Платон Григорьев

Отец ребёнка: Безделов Григорий Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Безделов (катин) Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Безделов Григорий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безделов Григорий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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