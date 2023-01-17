Безделова Афимия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Безделов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
05.10.1861
Отец ребёнка: Безделов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
29.03.1867
Сын: Безделов Платон Григорьев
Отец ребёнка: Безделов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Безделов (катин) Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Безделов Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно