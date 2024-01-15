Безделова Агафья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Сын: Безделов (Серов) Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Безделов Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Безделов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Безделов Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Безделов Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Безделов Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
22.11.1836
Отец ребёнка: Безделов Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
20.01.1839
Дочь: (Безделова) Ксения И Марья Михайловна
Отец ребёнка: Безделов Михаил Филиппов
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бочихинская церковь
Смерть
Неизвестно