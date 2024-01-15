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Безделова Агафья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безделов Михаил Филиппов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Безделов (Серов) Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Безделов Михаил Филиппов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Безделов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Безделов Михаил Филиппов

Рождение ребёнка
1825

Сын: Безделов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Безделов Михаил Филиппов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Безделов Матвей Михайлов

Отец ребёнка: Безделов Михаил Филиппов

Рождение ребёнка
22.11.1836

Сын: Безделов Яков Михайлов

Отец ребёнка: Безделов Михаил Филиппов

Рождение ребёнка
20.01.1839

Дочь: (Безделова) Ксения И Марья Михайловна

Отец ребёнка: Безделов Михаил Филиппов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бочихинская церковь
Смерть
Неизвестно

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