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Безделова Устинья Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безделов Филипп Фёдоров

Рождение ребёнка
1799

Сын: Безделов Михаил Филиппов

Отец ребёнка: Безделов Филипп Фёдоров

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Безделова) Ксения Филиппова

Отец ребёнка: Безделов Филипп Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Безделова) Матрена Филиппова

Отец ребёнка: Безделов Филипп Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Безделова) Лукерья Филипповна

Отец ребёнка: Безделов Филипп Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Безделов Парфён Филиппов

Отец ребёнка: Безделов Филипп Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Безделов Пётр Филиппов

Отец ребёнка: Безделов Филипп Фёдоров

Смерть
Неизвестно

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