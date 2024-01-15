Безделова Устинья Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Безделов Филипп Фёдоров
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Безделова) Ксения Филиппова
Отец ребёнка: Безделов Филипп Фёдоров
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Безделова) Матрена Филиппова
Отец ребёнка: Безделов Филипп Фёдоров
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Безделова) Лукерья Филипповна
Отец ребёнка: Безделов Филипп Фёдоров
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Безделов Филипп Фёдоров
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Безделов Филипп Фёдоров
Смерть
Неизвестно