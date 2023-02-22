Безделов Пётр Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безделов Пётр Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Безделов Никифор Петров

Мать ребёнка: Безделова Пелагея Сидорова

Рождение ребёнка
1840

Сын: Безделов Иван Петров

Мать ребёнка: Безделова Пелагея Сидорова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Вершинина Параскева Петровна

Мать ребёнка: Безделова Пелагея Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безделова Пелагея Сидорова

Смерть
Неизвестно
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