Безделов Пётр Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Безделова Пелагея Сидорова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Безделов Иван Петров
Мать ребёнка: Безделова Пелагея Сидорова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Вершинина Параскева Петровна
Мать ребёнка: Безделова Пелагея Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно