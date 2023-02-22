Безделова Пелагея Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезделова Пелагея Сидорова

Безделова Пелагея Сидорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Безделов Никифор Петров

Отец ребёнка: Безделов Пётр Филиппов

Рождение ребёнка
1840

Сын: Безделов Иван Петров

Отец ребёнка: Безделов Пётр Филиппов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Вершинина Параскева Петровна

Отец ребёнка: Безделов Пётр Филиппов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безделов Пётр Филиппов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close