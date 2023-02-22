Безделова Пелагея Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Безделов Пётр Филиппов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Безделов Иван Петров
Отец ребёнка: Безделов Пётр Филиппов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Вершинина Параскева Петровна
Отец ребёнка: Безделов Пётр Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно