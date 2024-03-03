Милов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1884
Дата смерти02.01.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дятлова (Милова) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Милова Клавдия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милова Клавдия Сергеевна
Рождение ребёнка
21.02.1923
Мать ребёнка: Милова Клавдия Сергеевна
Рождение ребёнка
05.07.1926
Сын: Милов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Милова Клавдия Сергеевна
Смерть
02.01.1956
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно