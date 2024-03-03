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Милов Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1884

Дата смерти

02.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дятлова (Милова) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Милова Клавдия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милова Клавдия Сергеевна

Рождение ребёнка
21.02.1923

Сын: Милов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Милова Клавдия Сергеевна

Рождение ребёнка
05.07.1926

Сын: Милов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Милова Клавдия Сергеевна

Смерть
02.01.1956
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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