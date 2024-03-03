Дятлова (Милова) Наталья Васильевна
Место рожденияЭсино, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дятел Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
30.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дятел Алексей Алексеевич
Смерть
Неизвестно