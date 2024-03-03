Дятлова (Милова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дятлова (Милова) Наталья Васильевна

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Место рождения

Эсино, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Милов Василий Александрович

Мать: Милова Клавдия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дятел Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
11.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дятел Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
30.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дятел Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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