Милов Владимир Васильевич
Место рожденияЭсино, Россия
Дата рождения05.07.1926
Дата смерти09.05.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1952
Сын: Милов Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Милова (Безлихотнова) Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
18.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Милова (Безлихотнова) Валентина Николаевна
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Смерть
09.05.1986
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно