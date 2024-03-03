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Милов Владимир Васильевич

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Место рождения

Эсино, Россия

Дата рождения

05.07.1926

Дата смерти

09.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1926

Отец: Милов Василий Александрович

Мать: Милова Клавдия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милова (Безлихотнова) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
05.06.1952

Сын: Милов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Милова (Безлихотнова) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
18.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милова (Безлихотнова) Валентина Николаевна

Скрыто настройками приватности
Смерть
09.05.1986
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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