Милова Клавдия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милова Клавдия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1897

Дата смерти

10.12.1945

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1897

Отец: Сергей

Мать: Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дятлова (Милова) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Милов Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милов Василий Александрович

Рождение ребёнка
21.02.1923

Сын: Милов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Милов Василий Александрович

Рождение ребёнка
05.07.1926

Сын: Милов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Милов Василий Александрович

Смерть
10.12.1945
Похороны
Неизвестно

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