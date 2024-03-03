Милова Клавдия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1897
Дата смерти10.12.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дятлова (Милова) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Милов Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1923
Отец ребёнка: Милов Василий Александрович
Рождение ребёнка
05.07.1926
Сын: Милов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Милов Василий Александрович
Смерть
10.12.1945
Похороны
Неизвестно