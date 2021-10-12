Добролюбов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.06.1930
Дата смерти12.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1950
Сын: Добролюбов Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Добролюбова (Плотникова) Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
29.05.1958
Сын: Добролюбов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Добролюбова (Плотникова) Антонина Васильевна
Смерть
12.10.2021
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: ковид