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Добролюбов Михаил Васильевич

Место рождения

Большая Екатериновка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

22.06.1930

Дата смерти

12.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1930

Отец: Добролюбов Василий Егорович

Мать: Добролюбова (Теслина) Ольга Степановна

Большая Екатериновка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добролюбова (Плотникова) Антонина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Место жительства
Неизвестно
Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.09.1950

Сын: Добролюбов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Добролюбова (Плотникова) Антонина Васильевна

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
29.05.1958

Сын: Добролюбов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Добролюбова (Плотникова) Антонина Васильевна

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
12.10.2021
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: ковид

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