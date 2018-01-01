село Большая Екатериновка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Большая Екатериновка

Аткарский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Аткарский уезд
375Большая Екатериновка, сл. вл.при р. Бакуре.255031711051100Церковь православная 1. Базар. Ярмарка 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Больше-Екатериновская волость
119. Б. Екатериновка, слобода бывшая владельческая, при речке Бакуре, дворов 264, жителей 2022, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, шк Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Больше-Екатериновская волость
село Больше-Екатериновка351670415980305531426197сведений нет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Аткарский район
44264Большая Екатериновкасело52°08'с.ш.44°52'в.д.N-38-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Аткарский муниципальный район, Даниловское сельское поселение
63604423131с Большая Екатериновкасело

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