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Добролюбов Юрий Михайлович

Место рождения

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

17.09.1950

Дата смерти

17.03.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1950

Отец: Добролюбов Михаил Васильевич

Мать: Добролюбова (Плотникова) Антонина Васильевна

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добролюбова (Сизова) Людмила Александровна

Место жительства
Неизвестно
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.07.1975

Дочь: Сажина (Добролюбова) Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Добролюбова (Сизова) Людмила Александровна

Рождение ребёнка
12.03.1988

Дочь: Крижановская (Добролюбова) Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Добролюбова (Сизова) Людмила Александровна

Смерть
17.03.2002
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: остановка сердца во сне

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