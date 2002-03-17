Добролюбов Юрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.09.1950
Дата смерти17.03.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1975
Дочь: Сажина (Добролюбова) Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Добролюбова (Сизова) Людмила Александровна
Рождение ребёнка
12.03.1988
Смерть
17.03.2002
Причина смерти: остановка сердца во сне