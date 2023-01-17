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Неверова татьяна Петровна

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Место рождения

остров Аскольд

Дата рождения

22.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1953

Отец: Неверов Петр Александрович

Мать: Золотухина анна ивановна

остров Аскольд
Бракосочетание
29.10.1977

Муж: Попов анатолий александрович

Низовье, Гурьевский, Калининградская область
Рождение ребёнка
28.10.1978

Дочь: Попова Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: Попов анатолий александрович

Большое Исаково, Гурьевский, Калининградская область
Рождение ребёнка
12.12.1993

Сын: Говоров Игорь Сергеевич

Отец ребёнка: Говоров Сергей Николаевич

Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область
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