Неверова татьяна Петровна
Место рожденияостров Аскольд
Дата рождения22.08.1953
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1953
остров Аскольд
Бракосочетание
29.10.1977
Низовье, Гурьевский, Калининградская область
Рождение ребёнка
28.10.1978
Дочь: Попова Юлия Анатольевна
Отец ребёнка: Попов анатолий александрович
Большое Исаково, Гурьевский, Калининградская область
Рождение ребёнка
12.12.1993
Отец ребёнка: Говоров Сергей Николаевич
Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область