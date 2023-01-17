Попов анатолий александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов анатолий александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1953

Отец: не указан

Мать: Надежда Петровна

Бракосочетание
29.10.1977

Жена: Неверова татьяна Петровна

Низовье, Гурьевский, Калининградская область
Рождение ребёнка
28.10.1978

Дочь: Попова Юлия Анатольевна

Мать ребёнка: Неверова татьяна Петровна

Большое Исаково, Гурьевский, Калининградская область
Смерть
Неизвестно
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