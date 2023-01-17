Попов анатолий александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1953
Отец: не указан
Мать: Надежда Петровна
Бракосочетание
29.10.1977
Низовье, Гурьевский, Калининградская область
Рождение ребёнка
28.10.1978
Дочь: Попова Юлия Анатольевна
Мать ребёнка: Неверова татьяна Петровна
Большое Исаково, Гурьевский, Калининградская область
Смерть
Неизвестно