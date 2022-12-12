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Говоров Игорь Сергеевич
Говоров Игорь Сергеевич
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Место рождения
Гурьевск
, Гурьевский, Калининградская область
Дата рождения
12.12.1993
Пол
Мужской
Отец
Говоров Сергей Николаевич
1962 г.р.
Мать
Неверова татьяна Петровна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1993
Отец:
Говоров Сергей Николаевич
Мать:
Неверова татьяна Петровна
Гурьевск
, Гурьевский, Калининградская область
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