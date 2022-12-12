Говоров Игорь Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говоров Игорь Сергеевич

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Место рождения

Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область

Дата рождения

12.12.1993

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1993

Отец: Говоров Сергей Николаевич

Мать: Неверова татьяна Петровна

Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область
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