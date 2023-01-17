Попова Юлия Анатольевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1978
Рождение ребёнка
04.02.2000
Отец ребёнка: Алероев Игорь Александрович
Рождение ребёнка
04.02.2000
Отец ребёнка: Алероев Игорь Александрович
Рождение ребёнка
07.07.2011
Отец ребёнка: Алероев Игорь Александрович
Рождение ребёнка
18.06.2013
Отец ребёнка: Алероев Игорь Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно