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Попова Юлия Анатольевна

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Место рождения

Большое Исаково, Гурьевский, Калининградская область

Дата рождения

28.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1978

Отец: Попов анатолий александрович

Мать: Неверова татьяна Петровна

Большое Исаково, Гурьевский, Калининградская область
Рождение ребёнка
04.02.2000

Сын: Алероенв Олег Игоревич

Отец ребёнка: Алероев Игорь Александрович

Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область
Рождение ребёнка
04.02.2000

Сын: Алероев Олег Игоревич

Отец ребёнка: Алероев Игорь Александрович

Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область
Рождение ребёнка
07.07.2011

Сын: Алероев Богдан Игоревич

Отец ребёнка: Алероев Игорь Александрович

Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область
Рождение ребёнка
18.06.2013

Сын: Алероев Глеб Игоревич

Отец ребёнка: Алероев Игорь Александрович

Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алероев Игорь Александрович

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