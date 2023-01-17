Ижинов (Бурцев) Алексей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ижинов (Бурцев) Алексей Герасимович

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Место рождения

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

27.09.1882 ст.

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1882 ст.

Отец: Бурцев Герасим Васильевич

Мать: Бурцева Евдокия Михайловна

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.10.1901 ст.

Сын: Бурцев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Ижинова Татьяна Николаевна

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.07.1904 ст.

Дочь: Молчанова Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Ижинова Татьяна Николаевна

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1906 ст.

Сын: Бурцев-Ижинов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Ижинова Татьяна Николаевна

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.04.1908

Дочь: Ижинова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Ижинова Татьяна Николаевна

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.09.1910 ст.

Дочь: Ижинова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Ижинова Татьяна Николаевна

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.05.1912 ст.

Дочь: Тихомирова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Ижинова Татьяна Николаевна

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.1913 ст.

Сын: Ижинов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Ижинова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
03.09.1914 ст.

Сын: Ижинов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Ижинова Татьяна Николаевна

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1916 ст.

Сын: Ижинов Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Ижинова Татьяна Николаевна

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.12.1917 ст.

Сын: Ижинов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Ижинова Татьяна Николаевна

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.08.1925

Дочь: Ижинова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Ижинова Татьяна Николаевна

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ижинова Татьяна Николаевна

Смерть
1940
Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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