Ижинов (Бурцев) Алексей Герасимович
Место рождения
Дата рождения27.09.1882 ст.
Дата смерти1940
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1882 ст.
Рождение ребёнка
22.10.1901 ст.
Сын: Бурцев Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Ижинова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
06.07.1904 ст.
Дочь: Молчанова Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Ижинова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
03.04.1906 ст.
Сын: Бурцев-Ижинов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Ижинова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
07.04.1908
Дочь: Ижинова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Ижинова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
15.09.1910 ст.
Дочь: Ижинова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Ижинова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
19.05.1912 ст.
Дочь: Тихомирова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Ижинова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
19.08.1913 ст.
Сын: Ижинов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Ижинова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
03.09.1914 ст.
Мать ребёнка: Ижинова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
02.04.1916 ст.
Мать ребёнка: Ижинова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
08.12.1917 ст.
Мать ребёнка: Ижинова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
25.08.1925
Дочь: Ижинова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Ижинова Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940