Ижинова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИжинова Татьяна Николаевна

Ижинова Татьяна Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1901 ст.

Сын: Бурцев Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Ижинов Алексей Герасимович

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.07.1904 ст.

Дочь: Молчанова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Ижинов Алексей Герасимович

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1906 ст.

Сын: Бурцев-Ижинов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Ижинов Алексей Герасимович

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.04.1908

Дочь: Ижинова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Ижинов Алексей Герасимович

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.09.1910 ст.

Дочь: Ижинова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Ижинов Алексей Герасимович

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.05.1912 ст.

Дочь: Тихомирова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Ижинов Алексей Герасимович

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.1913 ст.

Сын: Ижинов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Ижинов Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
03.09.1914 ст.

Сын: Ижинов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Ижинов Алексей Герасимович

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1916 ст.

Сын: Ижинов Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Ижинов Алексей Герасимович

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.12.1917 ст.

Сын: Ижинов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Ижинов Алексей Герасимович

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.08.1925

Дочь: Ижинова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Ижинов Алексей Герасимович

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ижинов Алексей Герасимович

Смерть
1945
Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close