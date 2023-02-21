Бурцев Герасим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.07.1878 ст.
Рождение ребёнка
27.09.1882 ст.
Сын: Ижинов Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Бурцева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
25.04.1885 ст.
Мать ребёнка: Бурцева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
23.01.1887 ст.
Сын: Бурцев Василий Герасимович
Мать ребёнка: Бурцева Евдокия Михайловна