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Бурцев Герасим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.07.1878 ст.

Жена: Бурцева Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
27.09.1882 ст.

Сын: Ижинов Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Бурцева Евдокия Михайловна

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.04.1885 ст.

Сын: Бурцев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Бурцева Евдокия Михайловна

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.1887 ст.

Сын: Бурцев Василий Герасимович

Мать ребёнка: Бурцева Евдокия Михайловна

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область