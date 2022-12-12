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Бурцева Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.07.1878 ст.

Муж: Бурцев Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
27.09.1882 ст.

Сын: Ижинов Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Бурцев Герасим Васильевич

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.04.1885 ст.

Сын: Бурцев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Бурцев Герасим Васильевич

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.1887 ст.

Сын: Бурцев Василий Герасимович

Отец ребёнка: Бурцев Герасим Васильевич

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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