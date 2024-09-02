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Савва Васильевич

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Василий Терентьевич

Мать: Марфа Макаровна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья (Ксения) Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Ипполитовна

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Пелагея Саввишна

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Титовна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Петр Саввович

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Титовна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Прасковья Саввишна

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Титовна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Иев Саввич (Савельевич)

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Титовна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Евсей Саввович (Савельевич)

Мать ребёнка: Степанида Ипполитовна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Арина (Ирина) Саввишна (Савельевна)

Мать ребёнка: Степанида Ипполитовна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1789

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