Савва Васильевич
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Василий Терентьевич
Мать: Марфа Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья (Ксения) Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Ипполитовна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Пелагея Саввишна
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Титовна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Петр Саввович
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Титовна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Прасковья Саввишна
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Титовна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Титовна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Евсей Саввович (Савельевич)
Мать ребёнка: Степанида Ипполитовна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Арина (Ирина) Саввишна (Савельевна)
Мать ребёнка: Степанида Ипполитовна
Смерть
1789