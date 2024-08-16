Марфа Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1709 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
1729

Сын: Савва Васильевич

Отец ребёнка: Василий Терентьевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Борис Васильевич

Отец ребёнка: Василий Терентьевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Василий Терентьевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
возможно это жена Епифана Саутина, т.е. задвоение персоны
Рождение ребёнка
1756

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Терентьевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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