Марфа Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1729
Сын: Савва Васильевич
Отец ребёнка: Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1736
Сын: Борис Васильевич
Отец ребёнка: Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Василий Терентьевич
возможно это жена Епифана Саутина, т.е. задвоение персоны
Рождение ребёнка
1756
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Терентьевич
Смерть
Неизвестно