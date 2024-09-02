Аксинья (Ксения) Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксинья (Ксения) Титовна

Аксинья (Ксения) Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савва Васильевич

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Пелагея Саввишна

Отец ребёнка: Савва Васильевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Петр Саввович

Отец ребёнка: Савва Васильевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Прасковья Саввишна

Отец ребёнка: Савва Васильевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Иев Саввич (Савельевич)

Отец ребёнка: Савва Васильевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1766

Мы используем куки для улучшения работы сайта.