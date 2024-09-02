Аксинья (Ксения) Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савва Васильевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Пелагея Саввишна
Отец ребёнка: Савва Васильевич
Рождение ребёнка
1754
Сын: Петр Саввович
Отец ребёнка: Савва Васильевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Прасковья Саввишна
Отец ребёнка: Савва Васильевич
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Савва Васильевич
Смерть
1766