Петр Саввович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Савва Васильевич
Мать: Аксинья (Ксения) Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Сын: Емельян Петрович
Мать ребёнка: Афимья (Евфимия) Павловна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Павел Петрович
Мать ребёнка: Афимья (Евфимия) Павловна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Тит Петрович
Мать ребёнка: Афимья (Евфимия) Павловна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Тимофей Петрович
Мать ребёнка: Афимья (Евфимия) Павловна
Смерть
1796