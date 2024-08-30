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Петр Саввович

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Савва Васильевич

Мать: Аксинья (Ксения) Титовна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья (Евфимия) Павловна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Емельян Петрович

Мать ребёнка: Афимья (Евфимия) Павловна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Павел Петрович

Мать ребёнка: Афимья (Евфимия) Павловна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Тит Петрович

Мать ребёнка: Афимья (Евфимия) Павловна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Афимья (Евфимия) Павловна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1796

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