Некрасов Яков Данилович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти12.07.1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1818
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Кондратьева
Рождение ребёнка
17.05.1824
Сын: Некрасов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Кондратьева
Рождение ребёнка
01.07.1829
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Кондратьева
Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
12.07.1830
Причина смерти: чахоткою