Некрасов Яков Данилович 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Яков Данилович

Некрасов Яков Данилович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

12.07.1830

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Некрасов Данила Егорович

Мать: Некрасова (Некрасова) Дарья Дмитриева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Праскева Кондратьева

Рождение ребёнка
26.06.1818

Сын: Некрасов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Кондратьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.05.1824

Сын: Некрасов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Кондратьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1829

Сын: Некрасов Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Кондратьева

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
12.07.1830
Причина смерти: чахоткою

Мы используем куки для улучшения работы сайта.