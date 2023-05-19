Некрасова (-) Праскева Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (-) Праскева Кондратьева

Некрасова (-) Праскева Кондратьева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

15.03.1865

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.06.1818

Сын: Некрасов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Некрасов Яков Данилович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.05.1824

Сын: Некрасов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Некрасов Яков Данилович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1829

Сын: Некрасов Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Некрасов Яков Данилович

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.10.1832

Муж: Колпашников Михаил Алексеев

Оба 2-м браком
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Яков Данилович

Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
15.03.1865
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: старость