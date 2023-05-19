Некрасова (-) Праскева Кондратьева
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти15.03.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1818
Отец ребёнка: Некрасов Яков Данилович
Рождение ребёнка
17.05.1824
Сын: Некрасов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Некрасов Яков Данилович
Рождение ребёнка
01.07.1829
Отец ребёнка: Некрасов Яков Данилович
Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.10.1832
Оба 2-м браком
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.03.1865
Причина смерти: старость