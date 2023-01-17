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Чванов Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Чванов Лукьян

Мать: ?

Бракосочетание
Около 1905

Жена: Чванова Аксинья Нефедовна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Майорова Матрёна

Мать ребёнка: Чванова Аксинья Нефедовна

Чеботарёво, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Чванова Аксинья Нефедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Мать ребёнка: Чванова Аксинья Нефедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Чванова Аксинья Нефедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр

Мать ребёнка: Чванова Аксинья Нефедовна

Смерть
Неизвестно
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