Чванов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Чванов Лукьян
Мать: ?
Бракосочетание
Около 1905
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Майорова Матрёна
Мать ребёнка: Чванова Аксинья Нефедовна
Чеботарёво, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: Чванова Аксинья Нефедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: Чванова Аксинья Нефедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Чванова Аксинья Нефедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр
Мать ребёнка: Чванова Аксинья Нефедовна
Смерть
Неизвестно