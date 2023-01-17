Майорова (Чванова) Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова (Чванова) Матрёна

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Место рождения

Чеботарёво, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Около 1985

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Чванов Степан

Мать: Чванова Аксинья Нефедовна

Чеботарёво, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Майоров Данил

Чеботарёво, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиновьева Надежда Даниловна

Отец ребёнка: Майоров Данил

Чеботарёво, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Александр Данилович

Отец ребёнка: Майоров Данил

Чеботарёво, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Отец ребёнка: Майоров Данил

Чеботарёво, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
Около 1985
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