Майорова (Чванова) Матрёна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиОколо 1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Чванов Степан
Рождение ребёнка
13.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Майоров Данил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновьева Надежда Даниловна
Отец ребёнка: Майоров Данил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Александр Данилович
Отец ребёнка: Майоров Данил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Отец ребёнка: Майоров Данил
Смерть
Около 1985