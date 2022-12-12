Чванова (Лукина) Аксинья Нефедовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1875 и 1885
Дата смертиПосле 1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1875 и 1885
Отец: Лукин Нефед
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1905
Муж: Чванов Степан
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Майорова Матрёна
Отец ребёнка: Чванов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Чванов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: Чванов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Чванов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр
Отец ребёнка: Чванов Степан
Смерть
После 1946