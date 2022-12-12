Чванова (Лукина) Аксинья Нефедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧванова (Лукина) Аксинья Нефедовна

Чванова (Лукина) Аксинья Нефедовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1875 и 1885

Дата смерти

После 1946

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1875 и 1885

Отец: Лукин Нефед

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1905

Муж: Чванов Степан

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Майорова Матрёна

Отец ребёнка: Чванов Степан

Чеботарёво, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Чванов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: Чванов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Чванов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр

Отец ребёнка: Чванов Степан

Смерть
После 1946
Чеботарёво, Кувандыкский, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close