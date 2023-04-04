Плуцер-Сарна Никодим (Нуссен)
Место рожденияPlock, Płock County, Masovian Voivodeship, Poland
Дата рождения03.05.1883
Дата смерти1944
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1883
Отец: Плуцер-Сарна Płucer-Sarna Аким?
Мать: ?
Plock, Płock County, Masovian Voivodeship, Poland
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
24.03.1931
Сын: Плуцер-Сарно Юрий
Мать ребёнка: Плуцер-Сарно Евгения Ильинична
Развод
Неизвестно
Жена: Татьяна Исааковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Исааковна
Смерть
1944