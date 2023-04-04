Плуцер-Сарна Никодим (Нуссен) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлуцер-Сарна Никодим (Нуссен)

Плуцер-Сарна Никодим (Нуссен)

avatar

Место рождения

Plock, Płock County, Masovian Voivodeship, Poland

Дата рождения

03.05.1883

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1883

Отец: Плуцер-Сарна Płucer-Sarna Аким?

Мать: ?

Plock, Płock County, Masovian Voivodeship, Poland
Бракосочетание
1929

Жена: Плуцер-Сарно Евгения Ильинична

Рождение ребёнка
24.03.1931

Сын: Плуцер-Сарно Юрий

Мать ребёнка: Плуцер-Сарно Евгения Ильинична

Развод
Неизвестно

Жена: Татьяна Исааковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Исааковна

Смерть
1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close