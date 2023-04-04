Плуцер-Сарна Płucer-Sarna Аким?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.05.1883
Сын: Плуцер-Сарна Никодим (Нуссен)
Мать ребёнка: ?
Plock, Płock County, Masovian Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Польша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плуцер-Сарна Тадеуш
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно