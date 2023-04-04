Плуцер-Сарна Płucer-Sarna Аким? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плуцер-Сарна Płucer-Sarna Аким?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1883

Сын: Плуцер-Сарна Никодим (Нуссен)

Мать ребёнка: ?

Plock, Płock County, Masovian Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плуцер-Сарна Станислав

Мать ребёнка: ?

Польша
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плуцер-Сарна Тадеуш

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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