Плуцер-Сарно Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плуцер-Сарно Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1931

Дата смерти

14.04.1998

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1931

Отец: Плуцер-Сарна Никодим (Нуссен)

Мать: Плуцер-Сарно Евгения Ильинична

Рождение ребёнка
09.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарэн

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарэн

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарэн

Смерть
14.04.1998
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