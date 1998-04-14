Плуцер-Сарно Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1931
Дата смерти14.04.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1931
Рождение ребёнка
09.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гарэн
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гарэн
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гарэн
Смерть
14.04.1998