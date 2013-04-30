(Рабина-Жуковская (Микулина)) Гарэн
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1934
Дата смерти30.04.2013
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1934
Отец: Рабин Ника (Николай Николаевич)
Мать: Гарэн Константиновна
Рождение ребёнка
09.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плуцер-Сарно Юрий
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плуцер-Сарно Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плуцер-Сарно Юрий
Смерть
30.04.2013