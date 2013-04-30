(Рабина-Жуковская (Микулина)) Гарэн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рабина-Жуковская (Микулина)) Гарэн

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1934

Дата смерти

30.04.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

1912 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1934

Отец: Рабин Ника (Николай Николаевич)

Мать: Гарэн Константиновна

Рождение ребёнка
09.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плуцер-Сарно Юрий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плуцер-Сарно Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плуцер-Сарно Юрий

Смерть
30.04.2013
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