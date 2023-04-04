?
женский, родилась Неизвестно
Дети
Плуцер-Сарна Никодим (Нуссен)03.05.1883 г.р.
Плуцер-Сарна СтаниславНеизвестно г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Плуцер-Сарна Płucer-Sarna Аким?
Польша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плуцер-Сарна Тадеуш
Отец ребёнка: Плуцер-Сарна Płucer-Sarna Аким?
Рождение ребёнка
03.05.1883
Сын: Плуцер-Сарна Никодим (Нуссен)
Отец ребёнка: Плуцер-Сарна Płucer-Sarna Аким?
Plock, Płock County, Masovian Voivodeship, Poland