? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

?

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Плуцер-Сарна Никодим (Нуссен)03.05.1883 г.р.
Плуцер-Сарна СтаниславНеизвестно г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плуцер-Сарна Станислав

Отец ребёнка: Плуцер-Сарна Płucer-Sarna Аким?

Польша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плуцер-Сарна Тадеуш

Отец ребёнка: Плуцер-Сарна Płucer-Sarna Аким?

Рождение ребёнка
03.05.1883

Сын: Плуцер-Сарна Никодим (Нуссен)

Отец ребёнка: Плуцер-Сарна Płucer-Sarna Аким?

Plock, Płock County, Masovian Voivodeship, Poland

Мы используем куки для улучшения работы сайта.