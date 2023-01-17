Куличенков (Куликов) Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куличенков (Куликов) Алексей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Куликов Павел

Мать: Куликова Анна

Рождение ребёнка
15.08.1948

Дочь: Данилова Альбина Алексеевна

Мать ребёнка: Куличенкова Елизавета Михайловна

Юсупово, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.05.1950

Дочь: Куличенкова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Куличенкова Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
15.02.1952

Сын: Куличенков Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Куличенкова Елизавета Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куличенкова Елизавета Михайловна

Смерть
1996
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