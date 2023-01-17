Куличенков (Куликов) Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Куликов Павел
Мать: Куликова Анна
Рождение ребёнка
15.08.1948
Дочь: Данилова Альбина Алексеевна
Мать ребёнка: Куличенкова Елизавета Михайловна
Юсупово, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.05.1950
Дочь: Куличенкова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Куличенкова Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
15.02.1952
Сын: Куличенков Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Куличенкова Елизавета Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996