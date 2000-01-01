Куличенкова (Рощина) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куличенкова (Рощина) Елизавета Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рощин Михаил Андреевич

Мать: Рощина Екатерина

Рождение ребёнка
15.08.1948

Дочь: Данилова Альбина Алексеевна

Отец ребёнка: Куличенков Алексей Павлович

Рождение ребёнка
29.05.1950

Дочь: Куличенкова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Куличенков Алексей Павлович

Рождение ребёнка
15.02.1952

Сын: Куличенков Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Куличенков Алексей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куличенков Алексей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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