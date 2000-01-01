Куличенкова (Рощина) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рощин Михаил Андреевич
Мать: Рощина Екатерина
Рождение ребёнка
15.08.1948
Дочь: Данилова Альбина Алексеевна
Отец ребёнка: Куличенков Алексей Павлович
Рождение ребёнка
29.05.1950
Дочь: Куличенкова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Куличенков Алексей Павлович
Рождение ребёнка
15.02.1952
Сын: Куличенков Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Куличенков Алексей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно