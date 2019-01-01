село Юсупово, село Юсупово, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Юсупово

Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Юсуповская волость
329. Юсупово, село бывшее владельческое, при речке Ирже, дворов 87, жителей 472, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Юсуновская волость
село Юсуново

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Ардатовский район
19125Юсуповосело55°12'43°19'N-38-027

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Чат по генеалогии Нижегородской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Ардатовский муниципальный район, Сельское поселение Хрипуновский сельсовет
22602444146с Юсуповосело

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд
С. Юсупово46Алекс. Ник Нащекина2162153

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Ардатовский уезд, Юсуповская волость
с. Юсупово6471518

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд
383Исупово (Юсупово), с. вл.при рч. Ирже.131558249258Церковь православная 1.
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