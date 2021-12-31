Сорокин Павел Захарович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сорокина) Ефросинья Павловна
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сорокина) Галина Павловна
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сорокин Терентий Павлович
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия
Рождение ребёнка
01.01.1912
Сын: Сорокин Григорий Павлович
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия
Смерть
Неизвестно