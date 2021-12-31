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Сорокин Павел Захарович

Место рождения

Сорокино, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сорокино, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сорокина) Ефросинья Павловна

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сорокина) Галина Павловна

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия

Рождение ребёнка
1900

Сын: Сорокин Терентий Павлович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия

Рождение ребёнка
01.01.1912

Сын: Сорокин Григорий Павлович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия

Смерть
Неизвестно

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