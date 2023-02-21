Сорокин Терентий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Сорокин Павел Захарович
Мать: Сорокина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Терентьевна
Мать ребёнка: Сорокина Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Терентьевна
Мать ребёнка: Сорокина Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Терентьевна
Мать ребёнка: Сорокина Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Николай Терентьевич
Мать ребёнка: Сорокина Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Лукерья
Смерть
1943
Белоруссия, Гомельская обл, Брагинский р-н, д. Усухи