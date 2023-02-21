Сорокин Терентий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Терентий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Сорокин Павел Захарович

Мать: Сорокина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Терентьевна

Мать ребёнка: Сорокина Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Терентьевна

Мать ребёнка: Сорокина Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Терентьевна

Мать ребёнка: Сорокина Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Николай Терентьевич

Мать ребёнка: Сорокина Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Лукерья

Смерть
1943
Белоруссия, Гомельская обл, Брагинский р-н, д. Усухи
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