Сорокина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сорокин Терентий Павлович
Отец ребёнка: Сорокин Павел Захарович
Рождение ребёнка
01.01.1912
Сын: Сорокин Григорий Павлович
Отец ребёнка: Сорокин Павел Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Павловна
Отец ребёнка: Сорокин Павел Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Павловна
Отец ребёнка: Сорокин Павел Захарович
Смерть
Неизвестно