Сорокина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Сорокин Терентий Павлович

Отец ребёнка: Сорокин Павел Захарович

Рождение ребёнка
01.01.1912

Сын: Сорокин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Сорокин Павел Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Павел Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Павловна

Отец ребёнка: Сорокин Павел Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Павловна

Отец ребёнка: Сорокин Павел Захарович

Смерть
Неизвестно
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