(Сорокина) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сорокина) Галина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Павел Захарович

Мать: Сорокина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маля

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вячеслав

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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