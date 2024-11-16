Ланской Степан Сергеевич
мужской, родился 18.06.1814
умер 19.07.1879, Москва, город федерального значения Москва
МатьЛанская (Одоевская) Варвара Ивановна27.07.1790 г.р.
ОтецЛанской Сергей Степанович23.12.1787 г.р.
Супруги
Ланская (Михайлова) Наталья НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Ланской Сергей Степанович1861 г.р.
Ланской Николай Степанович07.03.1863 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1814
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Сын: Ланской Сергей Степанович
Мать ребёнка: Ланская (Михайлова) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
07.03.1863
Сын: Ланской Николай Степанович
Мать ребёнка: Ланская (Михайлова) Наталья Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.01.1865
Сын: Ланской Степан Степанович
Мать ребёнка: Ланская (Михайлова) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
16.12.1867
Мать ребёнка: Ланская (Михайлова) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
11.06.1869
Дочь: Фон Фальтин (Ланская) Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Ланская (Михайлова) Наталья Николаевна
Смерть
19.07.1879
Москва, город федерального значения Москва