Ланской Степан Сергеевич 18.06.1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Ланской Степан Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.06.1814

умер 19.07.1879, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Ланская (Одоевская) Варвара Ивановна27.07.1790 г.р.
Отец
Ланской Сергей Степанович23.12.1787 г.р.
Супруги
Ланская (Михайлова) Наталья НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Ланской Сергей Степанович1861 г.р.
Ланской Николай Степанович07.03.1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1814

Отец: Ланской Сергей Степанович

Мать: Ланская (Одоевская) Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланская (Михайлова) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Ланской Сергей Степанович

Мать ребёнка: Ланская (Михайлова) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
07.03.1863

Сын: Ланской Николай Степанович

Мать ребёнка: Ланская (Михайлова) Наталья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
17.01.1865

Сын: Ланской Степан Степанович

Мать ребёнка: Ланская (Михайлова) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
16.12.1867

Сын: Ланской Пётр Степанович

Мать ребёнка: Ланская (Михайлова) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
11.06.1869

Дочь: Фон Фальтин (Ланская) Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Ланская (Михайлова) Наталья Николаевна

Смерть
19.07.1879
Москва, город федерального значения Москва

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